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رقم الخبر: 273757 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 21:11 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: مخطط العدو كان كبيراً لدرجة إقتضت مشاركة السفير البريطاني

عبداللهيان: مخطط العدو كان كبيراً لدرجة إقتضت مشاركة السفير البريطاني

صرح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان، ان أبعاد مخطط العدو كانت كبيرة لدرجة إقتضت ان يشارك فيه السفير البريطاني بنفسه.

وكتب حسين امير عبداللهيان المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر حول مشاركة السفير البريطاني في التجمع غير المرخص له في طهران قال فيه: إن المشاركة البعيدة عن الاعراف الدبلوماسية الدولية للسفير البريطاني في تجمع مثيري الشغب مقابل جامعة اميركبير بالعاصمة طهران يبرهن ان أبعاد مخطط العدو كانت كبيرة لدرجة انه تطلب مشاركة السفير البريطاني فيه بنفسه على الساحة وليس عنصرا خفيا في الإستخبارات البريطانية! وهذه الخطوة مصداق صارخ للعنصر غير المرغوب فيه بالعرف الدبلوماسي.

 
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