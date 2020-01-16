أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، الأربعاء، أن بلاده تأسف لقرار فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تفعيل آلية فض النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي، التي لا تساعد في تخفيف تصاعد التوتر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية في إيجاز إعلامي: "الصين تأسف لإقدام بريطانيا وفرنسا وألمانيا على إطلاق آلية تسوية النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وإننا نعتقد أن هذا لن يساعد في حل القضية أو تخفيف تصاعد التوتر".

وأكد أن إيران قد إضطرت إلى التخلي عن جزء من إلتزاماتها بموجب الاتفاقية، نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من هذه الوثيقة، وتجاهلها لالتزاماتها الدولية والقانون الدولي، بالإضافة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران ومنع المشاركين الآخرين في الصفقة من الوفاء بها، وقال قنغ شوانغ: "هذا هو أصل المشكلة".