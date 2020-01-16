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رقم الخبر: 273750 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 16:52 الاقسام: اقتصاد  
إيران بين الدول الأربع المصنعة لتوربينات الغاز في العالم

إيران بين الدول الأربع المصنعة لتوربينات الغاز في العالم

أشار المدير التنفيذي لشركة "ساتكوب" إلى إنشاء مكاتب ثابتة للخدمات التقنية والهندسية والتصدير في الخارج، قائلاً: في ظل الجهود التي يبذلها الخبراء المحليون، تمكنت إيران من أن تصبح واحدة من الدول الأربع المصنعة لتوربينات الغاز في العالم.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان محمد ولي علاء الديني أشار إلى ارتباط صناعة الماء والكهرباء في البلاد في الماضي بشكل كبير بالأجهزة المستوردة، قائلاً: لقد أصبحت صناعة المياه والكهرباء في ايران، والتي كانت في السابق مستورداً للمعدات بناء على احتياجاتها، قادرة أيضاً على التصدير بمساعدة الخبراء المحليين. وأضاف: ان معظم المعدات والتجهيزات المطلوبة من قبل شركات المياه والكهرباء اليوم يتم توفيرها من قبل خبراء محليين، مؤكداً ان هذا النشاط في البلاد أدى إلى الإكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، بما في ذلك إنتاج توربينات الغاز، وأصبحت ايران من بين أكبر أربع دول مصنعة للتوربينات الغازية في العالم.

وأكد علاء الديني ان سلع صناعة المياه والكهرباء الإيرانية تصنع وفق المواصفات والمعايير العالمية، وهي قادرة على منافسة أشهر العلامات التجارية في العالم.

 

 
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