وفي كلمة له يوم الثلاثاء أمام اجتماع "الاقتصاد القائم على المعرفة في منطقة ماهشهر الاقتصادية البتروكيماوية الخاصة" في ميناء الإمام الخميني(رض) بمحافظة خوزستان (جنوب غرب)، قال محمدي: انه تم التخطيط لتنفيذ 27 مشروعاً بحلول العام 2022 في إطار المرحلة الثانية من برنامج النهوض بالصناعة البتروكيماوية في البلاد، مما يؤدي الى ارتفاع السعة الإنتاجية في هذا القطاع من 66 مليون طن الى 100 مليون طن سنوياً. وأضاف: ان إيران تنتج حالياً 23 مليون طن سنوياً من 8 منتجات بتروكيماوية أساسية تتمتع بمعايير الجودة العالمية؛ مؤكداً ضرورة النهوض بحجم هذا النوع من المنتجات في إيران الى 55 مليون طن سنوياً لغاية العام 2025.