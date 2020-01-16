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رقم الخبر: 273749 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 16:50 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج إيران من البتروكيماويات يرتفع إلى 100 مليون طن سنوياً
بحلول 2022

إنتاج إيران من البتروكيماويات يرتفع إلى 100 مليون طن سنوياً

أعلن مديرعام شركة صناعة البتروكيماويات الوطنية، بهزاد محمدي، عن ارتفاع السعة الإنتاجية للصناعة البتروكيماوية في إيران الى 100 مليون طن سنوياً بحلول العام 2022.

وفي كلمة له يوم الثلاثاء أمام اجتماع "الاقتصاد القائم على المعرفة في منطقة ماهشهر الاقتصادية البتروكيماوية الخاصة" في ميناء الإمام الخميني(رض) بمحافظة خوزستان (جنوب غرب)، قال محمدي: انه تم التخطيط لتنفيذ 27 مشروعاً بحلول العام 2022 في إطار المرحلة الثانية من برنامج النهوض بالصناعة البتروكيماوية في البلاد، مما يؤدي الى ارتفاع السعة الإنتاجية في هذا القطاع من 66 مليون طن الى 100 مليون طن سنوياً. وأضاف: ان إيران تنتج حالياً 23 مليون طن سنوياً من 8 منتجات بتروكيماوية أساسية تتمتع بمعايير الجودة العالمية؛ مؤكداً ضرورة النهوض بحجم هذا النوع من المنتجات في إيران الى 55 مليون طن سنوياً لغاية العام 2025.

 
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