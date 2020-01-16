ناقش سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا كاظم جلالي، ورئيس اللجنة الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد اسلوتسكي، خلال اللقاء بينهما أمس الأربعاء في موسكو، ناقشا سبل رفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأفاد مراسل (إرنا) في روسيا، ان اللقاء بين جلالي واسلوتسكي عقد بمقر الدوما الروسي، حيث أكد الجانبين على ضرورة توسيع وتعزيز العلاقات البرلمانية ومواصلة التعاون الوثيق بين البلدين فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية لاسيما الوضع السوري.

كما استعرض السفير الايراني مع المسؤول البرلماني الروسي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين طهران وموسكو. كما نوه جلالي الى أن طهران وموسكو لديهما إرادة جادة لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية بكافة المجالات؛ واصفاً مسار التعاون بين البلدين بأنه يقطع أشواطاً كبيرة نحو التقدم والازدهار .