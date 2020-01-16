قال نائب رئيس الوزراء الآذربايجاني: ان حجم التبادل التجاري بين طهران وباكو سجل زيادة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي (2019).

جاء ذلك خلال تصريحات شاهين مصطفى يوف بمؤتمر تقييم الأداء الاقتصادي لجمهورية آذربايجان خلال العام 2019، والذي عقد يوم أمس في هذا البلد برعاية الرئيس الآذربايجاني إلهام علي يوف.

وأضاف مصطفى يوف: لقد حقق البلدان ايران وآذربايجان إنجازات في غاية الأهمية وبمختلف المجالات الاقتصادية خلال العام المنصرم. ونوّه الى أن تحقيق هذا النمو في ظل الظروف العالمية الراهنة ولا سيما التطورات الإقليمية المعقدة، شكل إنجازاً مهماً للغاية بالنسبة لجمهورية آذربايجان.

كما لفت مصطفى يوف الى أن آذربايجان أكملت داخل أراضيها الجزء الأكبر من مشروع الطريقين السككي والبري في إطار ممر الشمال - جنوب لترانزيت السلع؛ مردفاً: انه في ضوء الخطط المحددة سيتم خلال العام الجديد أيضاً تدشين مشروع بناء جسر بري جديد على الحدود المشتركة بين ايران وآذربايجان وإنجازه بنهاية العام 2021 للميلاد.

وأعرب المسؤول الآذربايجاني رفيع المستوى عن توقعه بأن يتم خلال العام الحالي إنجاز مشروع الطريق البري بين مدينة آستارا في جمهورية آذربايجان وصولاً الى حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية.