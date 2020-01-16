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رقم الخبر: 273746 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 16:52 الاقسام: محليات  
الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات يلتقي نائب مديرالجمارك الصينية

الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات يلتقي نائب مديرالجمارك الصينية

التقى اليوم الأربعاء، الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات "العميد اسكندر مؤمني" مع نائب مدير الجمارك الصينية في بكين وبحث معه في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال اللقاء تحديد اللجان وتعيين الضباط المسؤولين في جمارك البلدين المعنيين بتبادل المعلومات الثنائية فيما يخص تهريب السلائف الكيميائية للمخدرات.  
كما اتفق الجانبان على مزيد من التعاون في مكافحة تهريب بالمخدرات.
وفي مستهل أعمال اليوم الثاني من زيارته الى بكين، زار العميد مؤمني والوفد المرافق، المختبر الوطني الصيني للمخدرات، وبعد ذلك قام بزيارة مراكز التدريب، واعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للمدمنين على المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي في الصين وتعرف عن كثب على الجهود والاجراءات المتخذة من قبل المسؤولين الصينيين في هذا الصدد.
 
 
ووصل يوم الاثنين، الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد اسكندر مؤمني على رأس وفد من المسؤولين والخبراء الإيرانيين في مجال مكافحة المخدرات الى بكين، تلبية لدعوة رسمية من وزير الأمن العام الصيني "تشاو كاجي" في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
والى جانب اللقاء مع وزير الأمن العام الصيني، ونائب وزير الأمن العام الصيني لمكافحة المخدرات والارهاب ومساعد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المخدرات في الصين "ليو يوجين" يتضمن جدول أعمال زيارة العميد مؤمني الى بكين، اللقاء مع رئيس الجمارك الصينية، وزيارة مرافق مكافحة المخدرات في هذا البلد بما في ذلك المركز التقني وقاعدة البيانات الوطنية لمكافحة المخدرات، والجمارك، ومركز تدريب كلاب الكشف عن المخدرات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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