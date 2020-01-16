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رقم الخبر: 273745 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 16:53 الاقسام: محليات  
وزيرا خارجية ايران واستونيا يناقشان القضايا الاقليمية والاتفاق النووي في نيودلهي

وزيرا خارجية ايران واستونيا يناقشان القضايا الاقليمية والاتفاق النووي في نيودلهي

التقى وزير خارجية استونيا اليوم الاربعاء في نيودلهي بنظيره الايراني "محمد جواد ظريف" وبحث معه في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية واخر المستجدات حول الاتفاق النووي.
يأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر رايسينا للحوار الدوي الذي بدا اعمال امس الثلاثاء في العاصمة الهندية ويستمر لغاية 16 كانون الثاني / يناير الحالي.
كما التقى ظريف اليوم الاربعاء، " في نيودلهي، وناقش معه العلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية، والتعاون بين طهران ونيودلهي في مجالات الطاقة وميناء جابهار (جنوب ايران).
و وصل وزير الخارجية الايراني مساء امس الى نيودلهي للمشاركة في مؤتمر "رايسينا للحوار" الدولي؛ و فضلا عن حضوره اعمال المؤتمر والقاء كلمة فيه، التقى بعدد من كبار المسؤولين الهنود وايضا الشخصيات الاجنبية المشاركة في هذا الحدث الدولي، بمن فيهم رئيس وزراء الهندي "نارندرا مودي ومستشار الامن الوطني في هذا البلد "اجيت دوال"، و وزير خارجية ستونيا، ومستشار الامن الوطني الافغاني "حمد الله محب"، باحثا مع الاخير في اهم التطورات الاقليمية ولاسيما عقب جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني واخر المستجدات السياسية فيما يخص الحوار والسلام داخل افغانستان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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