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رقم الخبر: 273744 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 15:51 الاقسام: سياسة  
روحاني يوقع على سجل ذكريات شهداء سقوط الطائرة الاوكرانية

روحاني يوقع على سجل ذكريات شهداء سقوط الطائرة الاوكرانية

وقع الرئيس حسن روحاني ونائبه الاول اسحاق جهانغيري وباقي اعضاء الحكومة على سجل ذكريات شهداء سقوط الطائرة الاوكرانية.

ان الرئيس الايراني حسن روحاني قام على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالإمضاء على سجل الذكريات لشهداء حادثة سقوط الطائرة الاوكارنية، كما أعرب عن تعازيه الحارة ومواساته مع أسر وذوي الضحايا ، سائلا الباري تعالى الصبر والسلوان لهم.

كما وقام النائب الاول لرئيس الايراني اسحاق جهانغيري واعضاء الحكومة بالامضاء على سجل الذكريات المذكور واعربوا عن تعازيهم واسفهم لهذا الحادث المأساوي والأليم.

ويذكر أن الطائرة التابعة للخطوط الاوكرانية استُهدفت يوم الاربعاء الماضي بسبب خطأ بشري بعد اقلاعها من مطار الامام الخميني (ره) الدولي، ما أودى بحياة 176 شخص معظمهم من الايرانيين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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