نجح نادي الكويت الكويتي في تحقيق الفوز خارج ملعبه على الفيصلي الأردني 2-1 بعد التمديد يوم الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في عمان، ضمن الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020

في الوقت الأصلي تقدم الفيصلي عبر هدف أنس الجبارات في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك الكويت التعادل بواسطة يوسف ناصر (33).

ثم في الوقت الإضافي خطف الكويت هدف الفوز الثمين في الدقيقة 118 بواسطة المدافع فهد الهاجري.

وبذلك تأهل الكويت ليلعب في الدور التمهيدي الثاني مع فريق استقلال الإيراني، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 21 كانون الثاني/يناير الجاري في طهران.

ويتأهل الفائز من مباراة الدور التمهيدي الثاني ليلعب في الدور النهائي الحاسم مع الريان القطري يوم 28 الجاري، لتحديد الفريق المتأهل للعب في دور المجموعات.