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رقم الخبر: 273737 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 14:50 الاقسام: عربيات  
السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

ووصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى مصر لحضور مراسم الافتتاح، الذي من المنتظر أن يحضره رؤساء دول ووزراء دفاع عرب وأجانب، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية رفيعة مستوى.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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