يشارك المنتخب الايراني لفتيات كرة الصالة تحت 20 عاماً ولاول مرة في بطولة (كافا) الدولية التي ستقام في طاجيكستان.

وقالت مدربة المنتخب الايراني (نيلوفر اردلان) ان بطولة كافا تقام لاول مرة في رياضة كرة الصالة للفتيات بمشاركة منتخبات كل من ايران واوزبكستان وتركمانستان وافغانستان والبلد المضيف طاجيكستان.

وبينت ان مباريات البطولة تقام بشكل دوري وفي مجموعة واحدة خلال الفترة من 24 الى 29 كانون الثاني/ يناير الحالي.