سجل كواي ليونارد 43 نقطة، وهي أعلى حصيلة نقاط له هذا الموسم في مباراة واحدة، ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز 128-103 على كليفلاند كافاليرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وغاب بول جورج لاعب كليبرز للمباراة الثالثة على التوالي بسبب شد في عضلات الفخذ الخلفية، لكن ليونارد عوض غيابه، ونجح ليونارد في 6 من 10 محاولات لتصويب رميات ثلاثية خلال 29 دقيقة.

وتفوق ليونارد، الذي سجل 30 نقطة على الأقل للمباراة الثالثة على التوالي، على أفضل رقم سابق له هذا الموسم وهو 42 نقطة أمام مينيسوتا تيمبرولفز في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضاف لو وليامز 24 نقطة وإيفيتشا زوباتس 12 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة مع كليبرز. كما سجل باتريك بيفرلي عشر نقاط ومرر تسع كرات حاسمة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.

وتصدر كولين سيكستون لاعبي كافاليرز وسجل 25 نقطة وأضاف جيدي عثمان 21 نقطة. وأحرز داريوس جارلاند 14 نقطة ومرر عشر كرات حاسمة.

يوتاجاز 118 – بروكلين نيتس 107

ميلووكي باكس 128 – نيويورك نيكس 102