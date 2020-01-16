تناول الفاكهة يوميا له أهميته لصحة الإنسان وذلك لإحتوائه على الفيتامينات التي تفيد الجسم وتقي من الكثير من الأمراض.

وتتميز الفواكه بتعدد ألوانها، ما بين الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، مع العلم أن كل لون يشير إلى العناصر الغذائية المتوفرة بهذه الفاكهة.

1- التفاح الأخضر: يحتوي التفاح الأخضر على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، الأمر الذي يجعله من الفواكه المناسبة لمتبعي الدايت، كما يتميز باحتوائه على فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية المناعة، ومكافحة الشوارد الحرة بالجسم، مما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، خاصةً سرطان الجلد.

كما يحتوي التفاح الأخضر على فيتامينات أخرى مفيدة لصحة الجسم بخلاف فيتامين سي، مثل فيتامين ك الذي يساهم في الشفاء من جلطات الدم، وفيتامين أ الذي يمثل أهمية كبيرة لصحة العين، وفقاً لموقع (Food.ndtv).

2- الكيوي: من الفواكه الغنية بفيتامين سي، الذي يساعد على تقوية المناعة، كما يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين اللازم لنضارة البشرة، كما يتميز الكيوي باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وخفض نسبة الصوديوم بالدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقاً لموقع (Medicalnewstoday).

3- العنب الأخضر: يحتوي العنب الأخضر على مركبات ريسفيراترول، وهي أحد أنواع الفينولات التي تحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى المخ، مما يقلل من فرص الإصابة بألزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.

وبخلاف مركبات ريسفيراترول التي تعزز الوظائف الإدراكية للمخ، يتميز العنب الأخضر باحتوائه على عناصر غذائية أخرى تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، مثل فيتامين أ، وفيتامين B6، وفيتامين B12، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم.

ولكن يجب الحذر من الإفراط في العنب الأخضر، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، قد تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب ما ذكر بموقع (Food.ndtv).

4- فاكهة القشطة: من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التي تحد من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والذي يهدد المصابين به بخطر فقدان البصر، إذا لم يتم علاجه فور اكتشاف أعراضه.

كما تساهم مضادات الأكسدة المتوفرة بفاكهة القشطة، في مكافحة الشوارد الحرة بجسم الإنسان، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويلعب فيتامين B6 الموجود بوفرة في فاكهة القشطة، دوراً كبيرة في تحسين الحالة المزاجية، والتقليل من فرص الإصابة بالاضطرابات النفسية، وأبرزها الاكتئاب، وفقاً لموقع (Healthline).