كشفت دراسات أن الشوكولاتة والقهوة تحتويان على مادة تعزز من نسبة الذكاء كما انها تحمي من الكثير من الأمراض الخطرة.

وفي تقريرها الذي نشره موقع «آف بي ري» الروسي، قالت الكاتبة جوليا لوباخ إن الأبحاث العلمية أظهرت أن القهوة والشوكولاتة لهما تأثيرات حقيقية على الدماغ البشري، حيث تساهمان في تعزيز الذكاء وتؤثران على الحالة النفسية.

إن أول مادة كيميائية تخطر ببالنا عند التفكير في القهوة والكاكاو هي الكافيين. وغالبا ما يرتبط الكافيين بكل منافع القهوة، في حين ترتبط الشوكولاتة والكاكاو بمادة الفلافونويد. وتحتوي هذه المواد على عناصر كيميائية أخرى تساهم في حماية الدماغ وتعزيز القدرات العقلية.

القهوة تعزز أداء الذهن وتحميه

تحتوي القهوة على ستة عناصر نشطة تؤثر إيجابا على صحة أدمغتنا بطرق مختلفة، والكافيين ليس إلا أحد هذه العناصر:

1- الكافيين: الذي يؤثر في الجهاز العصبي المركزي ويساهم في تحسين التركيز والذاكرة بعد حصولنا على كوب من القهوة. ولكن الإكثار من هذا المشروب قد يؤدي إلى العصبية وتقلب المزاج.

2- حمض الكلوروجينيك: موجود في حبوب القهوة الخضراء غير المحمصة، وما إن تُحمص القهوة حتى يختفي حمض الكلوروجينيك.

ويعتقد كثيرون أن هذه المادة تساعد على خفض امتصاص الكربوهيدرات في جهازنا الهضمي، وخفض سكر الدم وإنتاج الإنسولين. وقد أجريت تجارب على الفئران أظهرت قدرة هذا الحمض على خفض امتصاص وتخزين الدهون في الجسم.

3- حمض الكينيك: يتشكل هذا الحمض نتيجة لتحلل حمض الكلوروجينيك أثناء عملية تحميص القهوة. وهو يساعد على إنتاج مادة التريبتوفان والنيكوتيناميد في الأمعاء، التي تلعب دورا مُهما في إصلاح الحمض النووي.

4- حامض الكافئيك: يسمى أيضا حمض البن، يعتبر العلماء أنه مصدر الخواص المضادة للأكسدة في القهوة.

5- الكيرسيتين: تساهم هذه المادة في منح القهوة خواصها المضادة للأكسدة والفيروسات والالتهابات، والحماية من الأمراض السرطانية.

الشوكولاتة

ذكرت الكاتبة أن الشوكولاتة، خاصة السوداء منها، تحتوي على كل الفوائد الرائعة التي نحصل عليها من الكافيين. كما أنها تحتوي على مادة الفلافونول وهي من عائلة الفلافونويد، وتعمل كمضاد للالتهابات والأكسدة.

أظهرت الدراسات الطبية أن مركبات الفلافونويد تساهم في تحسين صحة القلب والشرايين. ولا يعد تدفق الدم بشكل جيد مفيدا للجسم فقط، بل إنه أساسي لصحة الدماغ والوظائف العقلية للإنسان.

وقد ركزت إحدى الدراسات على تأثيرات الكاكاو على الوظائف العقلية، خاصة التركيز والذاكرة والقدرة على التنفيذ. وأجريت هذه الدراسة في جامعة أكويلا الإيطالية تحت إشراف الباحثة فالنتينا سوتشي، وتوصلت إلى أن الشوكولاتة السوداء والقهوة تحدث تحسنا فوريا في الأداء الذهني، كما أن ارتفاع مستويات مركب الفلافونول في الشوكولاتة السوداء يحسن زمن رد الفعل والذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك، تحسن هذه المواد قدرة الإنسان على تحليل المعلومات البصرية، وهي تساعد النساء على أداء المهام حتى في حالات المعاناة من نقص النوم.