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رقم الخبر: 273725 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 14:29 الاقسام: منوعات  
لحظات مرعبة لإنهيار صومعة حبوب ضخمة في البرازيل

لحظات مرعبة لإنهيار صومعة حبوب ضخمة في البرازيل

حاول أحد المزارعين سد ثغرة في صومعة حبوب ضخمة مستخدما جراره، غير أنه فشل في ذلك، مما أدى لانهيار الهيكل بأكمله، في مشهد مخيف.

وتُظهر اللقطات التي تم التقاطها في إحدى بلديات ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل المزارع وهو يستخدم جرارا لمحاولة تثبيت هيكل الصومعة.

لكنه لم يستطع وقف سيل الحبوب المتدفقة عبر الثغرة، وبعد ثوان انفجر الهيكل بأكمله وانبعثت من داخله أطنان من حبوب القمح.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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