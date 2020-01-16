لحظات مرعبة لإنهيار صومعة حبوب ضخمة في البرازيل حاول أحد المزارعين سد ثغرة في صومعة حبوب ضخمة مستخدما جراره، غير أنه فشل في ذلك، مما أدى لانهيار الهيكل بأكمله، في مشهد مخيف.