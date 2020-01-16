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رقم الخبر: 273720 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 14:27 الاقسام: منوعات  
طائرة مسيرة تحت الماء على شكل سمكة قرش

طائرة مسيرة تحت الماء على شكل سمكة قرش

تم اختراع طائرة مسيرة تحت الماء لأغراض عسكرية على شكل سمكة قرش على أيدي مجموعة من العلماء الصينيين.

عرضت شركة (روبوسي) الصينية روبوتا مائيا يشبه ويتحرك كسمكة قرش في معرض (CES-2020) في لاس فيغاس ومن المقرر استخدامه لأغراض عسكرية.

ويبلغ طول الجهاز أكثر من 1.8 متر بقليل، ووزنه 59 كغ تقريبا، ولا يصدر صوتا عند الحركة تحت الماء ويعرف كيفية تجنب العقبات، ويمكنه أيضا مقاومة الأمواج الصغيرة.

ويتم تشغيل (Shark) بواسطة بطاريات الليثيوم، التي تتيح للروبوت السباحة لمدة ساعتين، ويتمكن القرش من تخطي مسافة 2 كم على عمق 300 متر بسرعة قدرها 18 كم في الساعة ويتم التحكم بالجهاز باستخدام وحدة تحكم معدلة لأجهزة إكس بوكس 360.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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