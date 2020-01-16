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رقم الخبر: 273719 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 14:27 الاقسام: منوعات  
(قبر لم يُمس) في مصر يذهل عالم آثار في اكتشاف مفاجئ!

(قبر لم يُمس) في مصر يذهل عالم آثار في اكتشاف مفاجئ!

حقق الخبير أليخاندرو خيمينيز سيرانو اكتشافا صادما لكل عالم آثار بالعثور على قبر لم يُمس عمره 4 آلاف عام في قبة الهوا بمصر.

وكان الدكتور خيمينيز سيرانو وفريقه يجرون أبحاثا في الموقع في الضفة الغربية لنهر النيل، مقابل أسوان، على أمل تحقيق اكتشاف مساو لإنجاز هوارد كارتر عام 1922 لـ KV62 في وادي الملوك.

ولكن، عندما اكتشف أعضاء الفريق شيئا غير عادي بارز من الرمال، لم يكن بإمكانهم أن يصدقوا حظهم، حيث فُتح القبر للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام.

ولحسن الحظ، استحوذت سلسلة (أسرار وادي الملوك) في مصر، التابعة لـ  Channel 4، على لقطات حصرية ومثيرة.

وأوضح الراوي: (في أسوان، أليخاندرو مستعد لفتح قبر يُعتقد أنه مقام نبيل عاش قبل 4 آلاف عام). وأدخل فريقه صندوقا مغطى بورق خال من الأحماض، لمنع انهيار القبر.

وقال سيرانو: (سنقوم بنقل الألواح الحجرية بعناية كبيرة، فالوزن يبلغ زهاء 300 كغ. ويوجد تابوتان: خارجي وداخلي، الخارجي تالف بشدة من النمل الأبيض، ولكن الداخلي في حالة جيدة. وبسبب الموقع، غطت الرمال الجزء العلوي ولم تكن رؤيته ممكنة، لذلك كان مثل توت عنخ آمون، ضربة حظ).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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