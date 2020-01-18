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رقم الخبر: 273718 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 14:26 الاقسام: منوعات  
اكتشف بعد الزفاف بأسبوعين أن زوجته رجل!

اكتشف بعد الزفاف بأسبوعين أن زوجته رجل!

اكتشف رجل اوغندي بعد أسبوعين من الزواج أن زوجته ما هي إلا رجل يمارس كل إشكال النصب والاحتيال.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن محمد موتومبا من منطقة كيونجا أنه كان يبحث عن امرأة ليتزوجها، والتقى فتاة ترتدي الحجاب، أعجبته وحين طلب منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكن الزواج شرعا إلا بعد دفع المهر لخالتها.

وفي أحد الأيام شاهد أحد الجيران العروس وهي تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهي وقام بإبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على الزوجة.

وقال إسحاق موجيرا، ضابط التحقيقات الجنائية في مقاطعة كيونجا: بعد الفحص والتأكد من أن السيدة ذكر، تم إبلاغ زوجها الذي كان مرافقها إلى مركز الشرطة، ولم يكن مصدقا وطلب من الشرطة السماح له بالتأكد بنفسه .. وعندما تأكد من ذلك، حينها رفع شكوى اتهم فيها "زوجته" الذكر بالنصب عليه، وتزويره في الأوراق الرسمية، وانتحال صفة سيدة، حتى يتمكن من الحصول على أمواله.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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