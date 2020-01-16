اعلنت لجنة اقامة صلاة الجمعة عن أن قائد الثورة الاسلامية سيؤم في هذا الاسبوع صلاة الجمعة في العاصمة طهران.

ان لجنة اقامة صلاة الجمعة اعلنت في بيان لها، أنه على أعتاب انتصار الثورة الاسلامية وفي طليعة الخطوة الثانية من الثورة الاسلامية (ثاني اربعين عام المقبل منذ انتصار الثورة)، ستقام صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بإمامة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وبحضور جماهيري واسع في مصلى الامام الخميني (ره) بالعاصمة طهران.



