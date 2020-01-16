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رقم الخبر: 273716 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 13:42 الاقسام: سياسة  
قائد الثورة الاسلامية سيؤم هذا الاسبوع صلاة الجمعة في طهران

قائد الثورة الاسلامية سيؤم هذا الاسبوع صلاة الجمعة في طهران

اعلنت لجنة اقامة صلاة الجمعة عن أن قائد الثورة الاسلامية سيؤم في هذا الاسبوع صلاة الجمعة في العاصمة طهران.

ان لجنة اقامة صلاة الجمعة اعلنت في بيان لها، أنه على أعتاب انتصار الثورة الاسلامية وفي طليعة الخطوة الثانية من الثورة الاسلامية (ثاني اربعين عام المقبل منذ انتصار الثورة)، ستقام صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بإمامة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وبحضور جماهيري واسع في مصلى الامام الخميني (ره) بالعاصمة طهران.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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