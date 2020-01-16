  • الخميس ٢٠ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الخميس , يناير 16, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273715 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 13:29 الاقسام: رياضة  
"أسود الرافدين" يتعادلون ايجابياً أمام "أفيال الحرب" ويودعون كأس آسيا وحلم الأولمبياد

"أسود الرافدين" يتعادلون ايجابياً أمام "أفيال الحرب" ويودعون كأس آسيا وحلم الأولمبياد

ودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما بعد تعادله 1-1 مع نظيره التايلاندي في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وافتتح المنتخب التايلاندي الملقب بـ "أفيال الحرب" والذي يستضيف البطولة، باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عن طريق جارينساك ونجورن من ركلة جزاء، وعادل لأسود الرافدين محمد قاسم نصيف في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب العراقي بحاجة للفوز في المباراة بأي نتيجة ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وبهذا التعادل، اكتفى المنتخب العراقي بنقطة ثالثة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى ويودع البطولة، فيما رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهل إلى الدور القادم رفقة المنتخب الأسترالي الذي يتربع على صدارة المجموعة بـ5 نقاط بعد تعادله 1-1 مع المنتخب البحريني متذيل الترتيب بنقطتين من تعادلين وخسارة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 25/0339 sec