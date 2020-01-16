دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجماهير الفلسطينية المرابطة في القدس والضفة الغربية للنفير العام إلى صلاة الفجر يوم الجمعة القادم، في المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى.

كما دعت حماس في بيان لها اليوم الأربعاء (15-1) جماهير قطاع غزة إلى النفير العام والصلاة في مساجد غزة المركزية؛ تلبية لنداء أهلنا في القدس والضفة الغربية ضمن (حملة الفجر العظيم) في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الذين يدنسهما الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وقالت: و"لتكن هذه الحملة بمثابة رسالة تحدٍ للاحتلال، ونذيراً له بأنّ مقدساتنا خط أحمر لا يمكن السكوت عنه".

واضافت الحركة: "إن المخططات والمشاريع الصهيونية الخطيرة التي تدبر للمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن، بدءاً بالأطماع العدوانية الصهيونية التي تتجلى يومياً بالاقتحامات والتدنيس وانتهاك الحرمات في تهديد واضح لوجودهما وهويتهما الإسلامية، ومروراً بإغلاق البوابات والاعتداء على المصلين واعتقالهم وإبعادهم والتنكيل بهم إيذاناً بما يُخطط للأقصى من تدمير وإزالة عن الوجود، وبناء الهيكل المزعوم مكانه".

وشددت على أن "الآونة الأخيرة شهدت تسارع وتيرة هذه التهديدات والانتهاكات والأعمال العدائية الصهيونية بحق مقدسات شعبنا لفرض وقائع جديدة على الأرض كجزء من مكونات الدولة اليهودية".

وحيّت حماس الصمود الأسطوري لأهلنا في القدس والضفة والخليل والداخل المحتل على ثباتهم في مقاومة كل هذه المشاريع والمخططات ومواجهتها، وإصرارهم على تثبيت الحق الفلسطيني، والدفاع عن حرمة وقدسية المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك، حيث تجلى ذلك في الجموع الكبيرة التي تحتشد يوميا بشكل كبير للصلاة فيهما، وخاصة في صلاة الفجر متحدّين كل التهديدات والإجراءات القمعية الصهيونية.