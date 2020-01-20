كشف شارل لوكلير سائق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أن فريقه الإيطالي لم يكن راضيا عن قفزة بالمظلة أداها في نهاية الموسم الماضي، دون أن يحصل على إذن من الفريق.

ونشر المتسابق القادم من موناكو، والذي فاز بسباقين في أول موسم يشارك فيه مع أنجح وأشهر فرق البطولة، الشهر الماضي صورة له عبر إنستجرام، الذي يحظى فيه بمتابعة 2.6 مليون شخص، بعد أول قفزة له بالمظلة مع المدرب.

ويعود تاريخ الصورة إلى اليوم التالي لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، وورد في التعليق عليها: "يا لها من تجربة رائعة. الخطوة المقبلة ستكون تنفيذ القفزة بمفردي".

وخلال حديثه في معرض دولي للسيارات في برمنجهام يوم الأحد كشف السائق البالغ عمره 22 سنة أن فيراري لم يكن راضيا وأوضح: "قلت لنفسي إنه في حالة تأزم الموقف فلن أكون موجودا هنا ليبلغني أحد بضرورة التوقف. لهذا قررت المضي قدما في أداء القفزة وبعد ذلك شعر الفريق ببعض الاستياء".

وأضاف: "في نهاية المطاف لن أكرر هذا ثانية. كان أمرا مذهلا لكن يكفي القيام به مرة واحدة فقط".

ولا يملك فيراري، الذي أنهى الموسم الماضي وصيفا للبطل، رفاهية الراحة بالكامل عن متابعة سائقه الشاب الذي يمتد عقده حتى نهاية 2024.

كما كشف لوكلير أيضا أنه يهوى ممارسة التزلج خلال أوقات الراحة خلال موسم سباقات فورمولا 1، مبيّنا أنه يريد خوض تجربة سباق الراليات والدراجات النارية.

وأضاف: "أحب الدراجات النارية بصفة عامة. لست متأكدا إن كان فريق فيراري سيوافق أن أقود دراجة نارية".

وخاض البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 6 مرات تجربة مشابهة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين أمضى أسبوعا مع أسطورة الدراجات النارية فالنتينو روسي، حيث تبادلا القيادة خلال حدث نظمه أحد الرعاة المشتركين.

وسينطلق موسم 2020 في أستراليا في 15 مارس/ آذار، في حين سيكشف فريق فيراري عن سيارته الجديدة في 11 فبراير/ شباط المقبل.