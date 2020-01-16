قال أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء، إن ألمانيا بحاجة لحلول مبتكرة، استعدادا لمونديال 2022، بسبب الفترة القصيرة التي تسبق البطولة.

لكن بيرهوف قال أيضا، خلال حفل رابطة الدوري الألماني لاستقبال العالم الجديد يوم الثلاثاء، إن الـ31 منتخبا الأخرى ستواجه نفس المعضلة، التي تتمثل في إمكانية الحصول على أسبوع واحد للاستعداد، بدلا من عدة أسابيع، مثلما كان الحال في البطولات السابقة.

وقال بيرهوف: "لن يكون هناك المزيد من الوقت متاحا، بسبب ضغط الدوريات في العالم، بالإضافة للمسابقات الدولية".

وأضاف: "نحتاج لحلول مبتكرة وعلينا معالجة بعض الأزمات، خلال فترات التوقف الدولي المبكرة.. فترة الاستعداد للمدرب والمنظومة في قطر ستكون مختلفة".

وستقام بطولة كأس العالم، في الفترة من 21 تشرين ثان/نوفمبر حتى 18 كانون أول/ديسمبر، خاصة أن اللعب في الصيف بقطر سيكون صعبا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ولن تصدر مواعيد مباريات موسم (2022/2023) في ألمانيا، قبل الخريف القادم.

لكن يبدو أن آخر جولة للبوندسليجا، قبل المونديال، ستنتهي يوم 13 تشرين ثان/نوفمبر، قبل ثمانية أيام فقط من انطلاق كأس العام.

وقال بيرهوف: "بالطبع هذا غير كاف، يمكنك أن ترى في المحادثات مع المدربين، كم أن الاستعدادات مهمة للبطولة، لأنك بالكاد يمكنك تجربة أشياء، خلال فترات التوقف الدولية القليلة".

واستطرد: "لكن، كل المنتخبات عليها التعايش مع هذا الأمر.. سيكون عيبا يتعين على كل المدربين التعامل معه".