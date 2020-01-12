نظمت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقاءً حوارياً بعنوان التعايش السلمي بين الأديان زمن الأزمات، وفي مركز لقاء التابع لبطركية الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة، بحضور المستشار لدى رئاسة الجمهورية أسامة خشاب ممثلاً عن رئيس الجمهورية، ألقى الحاضرون كلمتهم وسط شعور الفرح للتلاقي والحوار.

ثم بدأ المستشار الثقافي كلمته بذكر أبيات باللغة الفارسية للكاتب حافظ الشيرازي، معناها باللغة العربية أن الكاتب كلما كان يريد توصيف حال تقترب من العشق والتزهد، يستحضر ويصف شخصية السيد المسيح والمسيحية بشكل عام.

وشدد على أهمية التعايش بين المسيحيين والإيرانيين في طهران على وجه التحديد وانصهارهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة السياسية. وأشار الى زيارات تاريخية للبنانيين إلى إيران، أبرزها زيارة الطلاب الأرمن ولقاء الإمام الخميني الذي أكد لهم أن الإنتماء الديني حق وليس إلزاماً.

ولفت إلى أن دليل انفتاح إيران على الديانات، يتجلى في مدرسة الأديان في مدينة قم التي تصدر كتباً عن المسيحية كل عام. ونوه بـ الإنفتاح الإيراني على كل الحضارات، والدليل شبكة العلاقات المتعددة التي تقوم بها إيران مع العواصم الأوروبية والشرق أوسطية.