  • الأحد ١٦ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأحد , يناير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273398 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 12:56 الاقسام: ثقافة وفن  
جلسة حوار حول التعايش السلمي بين الأديان زمن الأزمات

جلسة حوار حول التعايش السلمي بين الأديان زمن الأزمات

نظمت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقاءً حوارياً بعنوان التعايش السلمي بين الأديان زمن الأزمات، وفي مركز لقاء التابع لبطركية الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة، بحضور المستشار لدى رئاسة الجمهورية أسامة خشاب ممثلاً عن رئيس الجمهورية، ألقى الحاضرون كلمتهم وسط شعور الفرح للتلاقي والحوار.

ثم بدأ المستشار الثقافي كلمته بذكر أبيات باللغة الفارسية للكاتب حافظ الشيرازي، معناها باللغة العربية أن الكاتب كلما كان يريد توصيف حال تقترب من العشق والتزهد، يستحضر ويصف شخصية السيد المسيح والمسيحية بشكل عام.

وشدد على أهمية التعايش بين المسيحيين والإيرانيين في طهران على وجه التحديد وانصهارهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة السياسية. وأشار الى زيارات تاريخية للبنانيين إلى إيران، أبرزها زيارة الطلاب الأرمن ولقاء الإمام الخميني الذي أكد لهم أن الإنتماء الديني حق وليس إلزاماً.

ولفت إلى أن دليل انفتاح إيران على الديانات، يتجلى في مدرسة الأديان في مدينة قم التي تصدر كتباً عن المسيحية كل عام. ونوه بـ الإنفتاح الإيراني على كل الحضارات، والدليل شبكة العلاقات المتعددة التي تقوم بها إيران مع العواصم الأوروبية والشرق أوسطية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/3454 sec