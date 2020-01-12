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رقم الخبر: 273397 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 12:55 الاقسام: ثقافة وفن  
هل يحمل المسرح العربي هموم وطموحات شبابه ويحاكي ثوراته؟

هل يحمل المسرح العربي هموم وطموحات شبابه ويحاكي ثوراته؟

متنقلا بين آمال المواطن العربي وآلامه، بين طموحات الشباب بفرص عمل وحياة رغيدة، وثائر رافض للواقع المُر يبحث عن حرية وحقوق مسروقة، وأسير فلسطيني محرر من قيود السجان الإسرائيلي، يبحث عن راحة لجسده المثخن بالآلام، ينعقد مهرجان المسرح العربي في دورته 12 في الأردن.

وتحت عنوان المسرح معمل الأسئلة ومشغل التجديد يلتقي المسرحيون العرب من 15 دولة، وبعرض فني لـ 12 عملا مسرحيا، يضم نحو 380 مبدعا من مختلف الأجيال والمشارب والاتجاهات، يتنافسون في تقديم الأجمل والأنبل.

ويقام المهرجان للمرة الثانية في المملكة لتمثيلها عراقة المسرح منذ آلاف السنين، فمن مسرح المدرج الروماني في عمان، مرورا بمسرح المدرج الروماني في جرش وشمالا إلى مسرح أم قيس، وعودة إلى مسرح مدرج الأنباط في مدينة البتراء الوردية، صيغت أول الأعمال المسرحية من بداية التاريخ.

على هامش المهرجان يقام مؤتمر فكري بعنوان مساءلات علمية وعملية لتجارب فرق وقامات عربية لتجارب فرق مسرحية أردنية هي الفوانيس، المسرح الحر، مسرح الرحالة، طقوس، وع الخشب، المسرح الحديث.

 
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مصدر الخبر: الجزيرة نت
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