في حوار جمعه بقناة آي فيلم عبر برنامج آي فيلم بلاس تحدث المنتج الايراني آرمان زرين كوب حول انتاج مسلسل ستايش. وتطرق زرين كوب في حديثه مع آي فيلم الى رغبته بالتعاون مع الدول العربية بإنتاج مشروع تلفزيوني وذلك مع طاقم ستايش.

يشار الى ان الجزئين الاول والثاني من المسلسل الذي عرضه التلفزيون الايراني قد حققا نجاحا كبيرا واستقطب اهتمام الجمهور على نطاق واسع، ما حدا بمنتجيه لمواصلة احداثه والعمل على انتاج الجزء الثالث منه الذي يعرض حاليا على شاشة قناة آي فيلم.

ويحكي المسلسل قصة امرأة تدعى ستايش تتعرض حياتها الى مطبات اثر قرارات اتخذتها في مواجهة والد زوجها العنيد! وشارك في تجسيد ادوار المسلسل نرجس محمدي، حديث مير أميني، داريوش ارجمند، رامسين كبريتي، ساقي زينتي، صفا اقاجاني، محمد مهدوي، ناجي رجب بور، محمد الهي، آتيه جاويد و مهدي سلوكي.