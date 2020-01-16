وجه المخرج الوثائقي الإيراني محسن إسلام زاده رسالة إلى المخرج الأمريكي مايكل مور مطالبا إياه للحضور في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج وثائقيات عن قضايا وأحداث وتشنجات وتقلبات الأوضاع في هذه المنطقة.

وجاءت تصريحات إسلام زاده خلال مراسم توزيع الجوائز في اختتامية مهرجان عمار الشعبي العاشر للأفلام الوثائقية الذي أقيم في بهو أنديشه للحوزة الفنية بالعاصمة طهران.

واشار المخرج الإيراني إلى رسائل مايكل مور إلى قائد الثورة الإيرانية والشعب الإيراني بإلتزام الهدوء بعد عملية اغتيال إمريكية لقائد إيراني خلافا للمواثيق الدولية، مخاطباً مايكل مور بالقول: لا يمكنكم على الإطلاق إنقاذ المجتمع الأمريكي من لوبي السلطة وجماعات الضغط الأمريكية في ظل التهدين وسياسة التهدئة.

وطلب محسن إسلام زاده من مايكل مور والمخرجين الأمريكيين ان يتجهوا إلى الشرق الأوسط لإنتاج وثائقيات عن جرائم القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.