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رقم الخبر: 273394 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 13:00 الاقسام: ثقافة وفن  
إقامة معرض لصور القائد الفریق الشهید سليماني في اليابان
برعایة المستشاریة الثقافية الإيرانية :

إقامة معرض لصور القائد الفریق الشهید سليماني في اليابان

أقيم المعرض الأول لصور القائد الفریق الشهید قاسم سلیماني في السفارة الایرانیة في طوكيو تحت عنوان الحاج قاسم سليماني الشخصیة الدولية المناهضة للإرهاب.

وحسب تقریر العلاقات العامة في رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة فقد أقامت  المستشاریة الثقافیة الایرانیة في الیابان معرضا یحتوي علی ( 113) صورة بعنوان الحاج قاسم سليماني الشخصیة الدولية المناهضة للإرهاب تزامنا مع اقامة مراسم تأبین للشهید الکبیر القائد سلیماني في مقر السفارة.

 
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مصدر الخبر: المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان
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