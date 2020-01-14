برعایة المستشاریة الثقافية الإيرانية : إقامة معرض لصور القائد الفریق الشهید سليماني في اليابان أقيم المعرض الأول لصور القائد الفریق الشهید قاسم سلیماني في السفارة الایرانیة في طوكيو تحت عنوان الحاج قاسم سليماني الشخصیة الدولية المناهضة للإرهاب.