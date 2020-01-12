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رقم الخبر: 273393 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 12:21 الاقسام: سياحة  
جامع بروجرد في محافظة لرستان

جامع بروجرد في محافظة لرستان

أول ما يلفت نظر الزائر لجامع بروجرد هو الهندسة المعمارية المتقنة التي تدل على عراقة الجامع وأهميته. مدينة بروجرد هي ثاني اكبر مدينة من حيث تعداد السكان في محافظة لرستان بالاضافة الى ماضيها التاريخي الغني بالمعالم الحضارية. فآثارها تعود الى فترة ما قبل التاريخ وإبان عصر حكم الساسانيين. وقد ذكرت مدينة بروجرد كثيرا في كتب التاريخ نظرا لأهميتها وتألقها بين باقي المدن.

يعود بناء الجامع الى بن علي بروجرد الذي حكم مدينة بروجرد خلال فترة آل بويه. وقد حصلت بعض التغييرات والترميمات على بناء الجامع خلال فترات متعددة، خاصة في فترات السلاجقة والصفوية والقاجارية، ولهذا فهو يعد من روائع إيران التاريخية في الهندسة المعمارية. يبلغ ارتفاع قبة الجامع حوالي عشرين متراً عن مستوى سطح الارض وجدرانها مبنية من الصخور السوداء والاحجار الجيرية.

وخلال فترة حكم السلاجقة أضيفت بعض الزخارف من القرميد والبلاط وأنواع من الزخارف الجصية الجميلة. كما تم النقش بالخط الكوفي على الجدار الجنوبي للقبة وفوق المحراب. وبجوار مبنى المسجد يوجد قسم مخصص للزوار الغرباء يستريحون فيه ويتوضون. وهناك أيضاً يوجد ضمن المسجد رواقان، شرقي وغربي، وفي آخر الرواق الغربي يوجد بئر ماء قديم جداً، يتم استخراج المياه منه بواسطة بعض الحيوانات الى الاحواض المجاورة للبئر.

أما نوافذ المسجد فهي مبنية بالاحجار الخضراء الجميلة التي تتألق وتصبح أجمل خاصة عندما تمر من خلالها أشعة الشمس الى داخل الغرف. ولكن للأسف، رغم جمالية المسجد في كل جوانبه وأركانه التي ذكرنا بعضاً منها، إلا أن أجزاء عديدة منه قد تعرضت للأضرار في فترات مختلفة، بل ودمرت أجزاء منه. وقد كان من ضمن الفترات التي تعرض المسجد للخراب، هو خلال الغزو المغولي، بعدها حصل خراب في بعض من أجزاء المسجد بسبب قصف الطائرات العراقية للمنطقة إبان الحرب الايرانية العراقية. هذا وقد حصلت فيما بعد عمليات إعادة ترميم وبناء بعض الاجزاء التي خربتها الحروب أو الغزوات، خاصة مئذنة المسجد.

 
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مصدر الخبر: موسوعة الحرة
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