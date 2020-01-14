وقالت المحطة نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها إن السعوديين الذين سيتم طردهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أمريكيين في قاعدة بينساكولا.

وقالت المحطة: "عثر لدى عدد من الطلاب العسكريين السعوديين المطرودين مواد اباحية خاصة للأطفال وبعضهم متهمين بميولهم نحو منظمات متطرفة".

ولم يرد البنتاجون ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي والسفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق.

وكان البنتاجون قد أعلن في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول وقف التدريب العملي لكل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة بعد الحادث.

وأعلن البنتاجون بعد ذلك في 19 ديسمبر / كانون الأول إنه لم يجد أي تهديد بعد مراجعة نحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الضابط السعودي محمد سعيد الشمراني(21 عاما) قام بهذا العمل بمفرده قبل أن يقتله أحد نواب قائد الشرطة بالرصاص.