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رقم الخبر: 273392 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 11:44 الاقسام: دوليات  
أمريكا تنوي طرد عسكريين سعوديين بعد حادث فلوريدا

أمريكا تنوي طرد عسكريين سعوديين بعد حادث فلوريدا

ذكرت محطة (سي.إن.إن) إنه سيتم طرد أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد عسكرية أمريكية من الولايات المتحدة عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) نتيجة حادث إطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي النار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا في السادس من ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وقالت المحطة نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها إن السعوديين الذين سيتم طردهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أمريكيين في قاعدة بينساكولا.
وقالت المحطة: "عثر لدى عدد من الطلاب العسكريين السعوديين المطرودين مواد اباحية خاصة للأطفال وبعضهم متهمين بميولهم نحو منظمات متطرفة".
ولم يرد البنتاجون ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي والسفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق.
وكان البنتاجون قد أعلن في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول وقف التدريب العملي لكل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة بعد الحادث.
وأعلن البنتاجون بعد ذلك في 19 ديسمبر / كانون الأول إنه لم يجد أي تهديد بعد مراجعة نحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الضابط السعودي محمد سعيد الشمراني(21 عاما) قام بهذا العمل بمفرده قبل أن يقتله أحد نواب قائد الشرطة بالرصاص.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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