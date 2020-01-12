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رقم الخبر: 273391 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 11:37 الاقسام: عربيات  
نعيم العبودي: لن نقبل ابدا ان يكون العراق حديقة خلفية للولايات المتحدة الامريكية

نعيم العبودي: لن نقبل ابدا ان يكون العراق حديقة خلفية للولايات المتحدة الامريكية

أكد النائب عن كتلة صادقون في البرلمان العراقي، نعيم العبودي، انه لاتستطيع أي دولة عظمى من تهديد العراق سواء كانت امريكا او غيرها، مشددا نحن نتكل بعد الله على ارادتنا وشعبنا وقواتنا.

وقال العبودي في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا): انه "لن تستطيع أي دولة عظمى سواء كانت امريكا او غيرها من ان تهدد الشعب العراقي، نحن نتكل بعد الله على ارادتنا وشعبنا وقواتنا".

واضاف: ان "ماقامت به الولايات المتحدة الامريكية هو خرق واضح لسيادة العراق ولن يقبل الشعب العراقي بأن يكون التهديد والابتزاز على مستوى كرامته ووحدته وسيادة العراق، اعطينا الدماء من اجل وحدة العراق واستقراره وسيادته وسنكون ايضا مشاريع تضحية وفداء من اجل العراق ووحدته واستقراره وخروج القوات المحتلة من اراضيه".

وأشار الى ان "ما قام به البرلمان العراقي واضح جدا وهو رفض الوجود الامريكي على ارض العراق"، مشددا على انه "لن نقبل ابدا ان يكون العراق حديقة خلفية للولايات المتحدة الامريكية، العراق غني بموارده البشرية والمادية وسوف يقاوم ان شاء الله اي تحديات في المستقبل، ولكن اهم شيء هو ان يكون العراق سيدا وبكرامة".


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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