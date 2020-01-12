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رقم الخبر: 273390 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 11:35 الاقسام: رياضة  
سبورتنج لشبونة يعود للانتصارات على حساب سيتوبال
في الدوري البرتغالي..

سبورتنج لشبونة يعود للانتصارات على حساب سيتوبال

استعاد سبورتنج لشبونة انتصاراته في الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوزه الكبير خارج قواعده على فيتوريا سيتوبال (1-3) السبت في الجولة الـ16 من المسابقة.

وعلى ملعب (بونفيم)، أنهى الفريق العاصمي الـ45 دقيقة الأولى متقدما بثنائية أولا عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 27 بهدف جواو مييرا بالخطأ في مرماه، ثم القائد برونو فرنانديز في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 63 قلص كارلينيوس الفارق لأصحاب الضيافة، قبل أن يواصل فرنانديز التألق بالهدف الثاني له والثالث لفريقه لينهي الأمور تماما في الدقيقة الأخيرة.

وبعد أن تلقى خسارة في عقر داره في الجولة الماضية على يد بورتو، عاد سبورتنج لتذوق طعم الفوز ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سيتوبال عند 19 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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