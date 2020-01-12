وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس، عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى، وحتى ولاية مين، مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين 5 سنتيمترات و13 سنتيمترا، ليل الجمعة ولغاية صباح اليوم.

ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اليوم الأحد في مناطق بولايات إيلينوي وميشيغان وشمال نيويورك ونيو انغلاند.وقال مكتب قائد الأمن في مقاطعة بوسير في شمال غربي ولاية لويزيانا إن شخصين لقيا حتفهما عندما دمرت العاصفة منزلا متنقلا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن شخصا ثالثا لقي حتفه بعد سقوط شجرة على منزله في الولاية.وأفادت محطة "إن.بي.سي" بأن شخصا رابعا لقي حتفه يوم الجمعة في العواصف عندما انزلقت سيارة من طريق لتسقط في جدول مائي في دالاس.

وكان رجل إطفاء وشرطي قد لقيا حتفهما في لوبوك بولاية تكساس يوم السبت بعد انزلاق سيارة على طريق سريع بسبب الثلوج، أثناء التحقيق في حادث مروري، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في لوبوك.وذكرت محطة "سي.إن.إن" أن 3 حالات وفاة أخرى لها صلة بالعاصفة حدثت في مقاطعة بيكنز بغرب ألاباما، ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وأفادت صحيفة "هيوستون كرونكيل" بأن شخصا عاشرا لقي حتفه في جنوب أوكلاهوما، صباح السبت، بعد أن جرفت المياه رجلا عمره 58 عاما أثناء توقف شاحنته في مياه عميقة على طريق غمرته المياه.like