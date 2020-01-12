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رقم الخبر: 273389 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 11:35 الاقسام: دوليات  
مصرع 10 اشخاص بعواصف في 5 ولايات أمريكية

مصرع 10 اشخاص بعواصف في 5 ولايات أمريكية

أفادت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الاحد، بمقتل 10 أشخاص وإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء في 5 ولايات أمريكية بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار من تكساس إلى ميشيغان.
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس، عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى، وحتى ولاية مين، مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين 5 سنتيمترات و13 سنتيمترا، ليل الجمعة ولغاية صباح اليوم.
ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اليوم الأحد في مناطق بولايات إيلينوي وميشيغان وشمال نيويورك ونيو انغلاند.وقال مكتب قائد الأمن في مقاطعة بوسير في شمال غربي ولاية لويزيانا إن شخصين لقيا حتفهما عندما دمرت العاصفة منزلا متنقلا.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن شخصا ثالثا لقي حتفه بعد سقوط شجرة على منزله في الولاية.وأفادت محطة "إن.بي.سي" بأن شخصا رابعا لقي حتفه يوم الجمعة في العواصف عندما انزلقت سيارة من طريق لتسقط في جدول مائي في دالاس.
وكان رجل إطفاء وشرطي قد لقيا حتفهما في لوبوك بولاية تكساس يوم السبت بعد انزلاق سيارة على طريق سريع بسبب الثلوج، أثناء التحقيق في حادث مروري، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في لوبوك.وذكرت محطة "سي.إن.إن" أن 3 حالات وفاة أخرى لها صلة بالعاصفة حدثت في مقاطعة بيكنز بغرب ألاباما، ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.
وأفادت صحيفة "هيوستون كرونكيل" بأن شخصا عاشرا لقي حتفه في جنوب أوكلاهوما، صباح السبت، بعد أن جرفت المياه رجلا عمره 58 عاما أثناء توقف شاحنته في مياه عميقة على طريق غمرته المياه.like 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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