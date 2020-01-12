تخطط إدارة نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، في المواسم الثمانية الأخيرة، لضم حارس مرمى نادي ميلان، جانلويجي دوناروما.

وبحسب موقع "Sportmediaset"، فإن إدارة "اليوفي"، مستعدة لتقديم عقد مدته خمس سنوات وراتب سنوي قدره 9 ملايين يورو في الموسم الواحد، لدوناروما، علما بأن الأخير يتقاضى حاليا 6 ملايين يورو سنويا.

وأشار الموقع إلى أن العلاقة الجيدة، التي تربط إدارة يوفنتوس بمينو رايولا، وكيل أعمال دوناروما، قد تسهل إتمام هذه الصفقة، ويتوقع أن تتم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط دوناروما (20 عاما) حاليا مع ميلان، بعقد يمتد حتى صيف عام 2021، ولكن الحارس الدولي الإيطالي، قد يغادر قبل هذا الموعد، لا سيما وأنه لا يرغب في تمديد عقده، على الرغم من اقتراح إدارة "الروسونيري" زيادة راتبه.

وشارك دوناروما هذا الموسم، في 17 مباراة في الدوري الإيطالي، واهتزت شباكه 23 مرة.