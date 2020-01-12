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رقم الخبر: 273387 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 12:20 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران من أفضل الدول في إنتاج علم النانو

إيران من أفضل الدول في إنتاج علم النانو

من بين ما يقرب من 178 الف مقالة نُشرت حول علم النانو في عام 2019 في مجلات Journal Citation Reports، كانت حصة الباحثين الإيرانيين منها نحو 10 الاف مقالة، حيث احتلت ايران المركز الرابع بعد الصين وامريكا والهند

ووفقا لدائرة الشؤون العليمة والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية، فان الناشطين والمتخصصين في قطاع تقنية النانو، قد لمع نجمهم خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نشرت إيران في عام 2001 نحو   10 مقالات في هذا المجال، ومع هذا العدد من المقالات، تم تصنيفنا في المرتبة 57 في العالم، لكن الجهود التي بذلها نشطاء التكنولوجيا النانوية وخبراء التكنولوجيا قد حققت ثمارها، وفي فترة قصيرة من الزمن حققنا المركز الرابع في العالم.

بطبيعة الحال، لا تقتصر الأنشطة في مجال تكنولوجيا النانو في البلاد على إنتاج العلم، فهناك حاليا 220 شركة قائمة على المعرفة تنشط في هذا المجال، ويتم إنتاج 610 منتجا يعتمد على تقنية النانو في البلاد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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