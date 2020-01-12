يرى ماريو إيسولا رئيس قطاع السباقات في بيريلي، أن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ستكون بلا مفاجآت بعد قرار الفرق بالإبقاء على خصائص إطارات الموسم الماضي.

وفي الشهر الماضي صوتت 10 فرق بالإجماع على رفض الإطارات الجديدة التي كانت تطورها بيريلي من أجل موسم 2020.

وتستعد البطولة لتغييرات كبيرة في اللوائح لموسم 2021 وأبدت الفرق عدم رغبتها في تخصيص موارد أكثر للتعديلات على الديناميكا الهوائية في الوقت الذي تعمل فيه على ما هو قادم.

وأشار إيسولا إلى أن إطارات 2019 أصبحت مألوفة للفرق، لذا لن تحتاج إلى وقت للتعلم كما كان في الماضي ولن تواجه أي معاناة خلال فترة الإحماء.

وقال إيسولا "الأمر السلبي الوحيد هو أن ذلك سيقلل من المفاجآت. هذا أمر في بعض الأحيان يضيف إثارة للسباقات. نرى أنه في كل مرة لا يمكن للمهندسين توقع أي شيء تكون السباقات أفضل.. لذا بدون عامل الإطارات فنحن ننزع المفاجآت".

وأضاف "نعلم أن الفرق تركز على إستراتيجية وقفة صيانة واحدة بقدر الإمكان. لذا فهم يملكون معلومات من 2019 وسيكون الأمر أكثر سهولة عليهم لاتخاذ قرارات تتعلق بالإستراتيجية".

وتوقع إيسولا أن تكون السيارات أكثر سرعة بسبب مواصلة تطويرها وربما يتراوح الفارق من ثانية إلى 1.5 ثانية في كل لفة وأن بيريلي ربما سيكون عليها زيادة الضغط في الإطارات نتيجة لذلك.

وقال "نحصل الآن على محاكاة للأداء المتوقع وسنقوم بحساباتنا من أجل منح الفرق النتائج على مدى زيادة الضغط".

وأوضح إيسولا أن جميع فرق البطولة العشرة أكدت تجهيز سيارة للاختبار على إطارات 2021 في وقت لاحق من الموسم.

وأكد أن العمل الذي تم على الإطارات المقترحة لموسم 2020 لن يذهب هباءً، إذ أن المبادئ ستكون مفيدة في 2021.