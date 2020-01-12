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رقم الخبر: 273385 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 11:35 الاقسام: رياضة  
فيرمينو يخرج ليفربول فائزًا من عرين توتنهام
في الدوري الانجليزي الممتاز ..

فيرمينو يخرج ليفربول فائزًا من عرين توتنهام

حسم ليفربول قمة الجولة الـ22 من البريميرليج، بالتغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير (1-0).

وسجل هدف الريدز الوحيد، روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 37.

وبهذا الانتصار، عزز ليفربول موقعه في الصدارة، رافعًا رصيده إلى 61 نقطة، بينما تجمد توتنهام عند 30 نقطة، في المركز الثامن.

هذا وجرت مساء السبت عدة مباريات كانت نتائجها بالشكل التالي:

كريستال بالاس 1 – ارسنال 1

تشيلسي 3 – بيرنلي صفر

ايفرتون 1 – برايتون صفر

ليستر سيتي 1 – سواثهامبتون 2

مانشستر يونايتد 4 – نوريتش سيتي صفر

وولفرهامبتون 1 – نيوكاسل 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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