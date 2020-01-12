حسم ليفربول قمة الجولة الـ22 من البريميرليج، بالتغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير (1-0).

وسجل هدف الريدز الوحيد، روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 37.

وبهذا الانتصار، عزز ليفربول موقعه في الصدارة، رافعًا رصيده إلى 61 نقطة، بينما تجمد توتنهام عند 30 نقطة، في المركز الثامن.

هذا وجرت مساء السبت عدة مباريات كانت نتائجها بالشكل التالي:

كريستال بالاس 1 – ارسنال 1

تشيلسي 3 – بيرنلي صفر

ايفرتون 1 – برايتون صفر

ليستر سيتي 1 – سواثهامبتون 2

مانشستر يونايتد 4 – نوريتش سيتي صفر

وولفرهامبتون 1 – نيوكاسل 1