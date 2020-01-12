فاز فريق مونبلييه على مضيفه أميان بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

وعلى ملعب (ليكورن)، تقدم أصحاب الأرض أولًا عن طريق المدافع باكاي ديباسي بالدقيقة (14).

وفي الدقيقة (50) تمكن اللاعب جايتان لابورد من إدراك هدف التعادل قبل أن يضيف زميله أندي ديلور هدف الفوز بالدقيقة (83).

وبهذا الفوز، رفع مونبلييه رصيده من النقاط إلى 30 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أميان عند 17 نقطة في المركز الـ18.

ستاد بريست X تولوز

وفي نفس الجولة، اكتسح فريق ستاد بريست مضيفه تولوز بنتيجة (5-2).

وسجل أهداف الضيوف كل من يونان كورت بالدقيقة (7) والمهاجم جايتان شاربونييه هدفين بالدقيقتين (72 و77) وهيانجا مبوك (79) والمهاجم إرفين كاردونا (85).

في المقابل، أحرز هدفي أصحاب الأرض المدافع بافودي دياكيتي بالدقيقتين (16 و20).

وبهذه النتيجة، رفع بريست رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ14، فيما تذيل تولوز الترتيب برصيد 12 نقطة.

نيم X ستاد ريمس

كما فاز فريق نيم على ضيفه ستاد ريمس بهدفين نظيفين أحرزهما كل من المهاجم رونو ريبارت (15) وياسين بن رحو (90+3).

وبهذا الفوز، رفع نيم رصيده من النقاط إلى 15 في المركز قبل الأخير، فيما تجمد رصيد ريمس عند 28 نقطة في المركز العاشر.

ميتز X ستراسبورج

ونجح فريق ميتز في الفوز على ضيفه ستراسبورج بهدف نظيف أحرزه الظهير الأيمن الغاني جون بوي (68).

وبهذه النتيجة، رفع ميتز رصيده من النقاط إلى 20 في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 27 نقطة في المركز الـ12.

نيس X أنجيه

وضمن منافسات الجولة، تعادل فريق نيس أمام مضيفه أنجيه بهدف لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب (ريموند كوبا).

وتقدم أصحاب الضيافة أولًا عن طريق المهاجم السنغالي سادا تيوب (37)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق اللاعب ويلان سيبريان (45+5).

وبهذا التعادل، رفع أنجيه رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، ونيس إلى 28 نقطة في المركز الـ11.

كما خسر بوردو على ارضه أمام ليون بهدفين لهدف واحد.