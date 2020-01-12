أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الأحد 12 كانون الثاني 2020، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني أن لندن عليها الاستثمار بصناعتها العسكرية لتقليل اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، خلال مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن "لندن يجب أن تتفرغ للاستثمار في صناعتها العسكرية للاعتماد على النفس وتقليص الاعتماد على التقنيات الأمريكية".

وأضاف والاس، "المخاوف من انتهاج الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب سياسات انعزالية على نحو أكبر جعلته يشعر بالقلق".

وتابع بن والاس قوله، " أشعر بقلق من إنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن زعامتها حول العالم فإن ذلك سيكون أمرا سيئا للعالم ولنا، لذلك يجب أن نخطط للأسوأ ونأمل في الأفضل.

وأردف قائلا، "نعتمد جدا على الغطاء الجوي الأمريكي والمخابرات ووسائل المراقبة والاستطلاع الأمريكية علينا تنويع وسائلنا".