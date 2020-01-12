الخام الايراني الثقيل يرتفع 14 دولارا على أساس سنوي سجل برميل الخام الايراني الثقيل أحد خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، زيادة باكثر من 14 دولارا في الاسبوع المنتهي بالـ 3 من يناير/كانون الثاني 2020، قياسيا بالفترة المناظرة 2019.