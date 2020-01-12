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رقم الخبر: 273382 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 11:04 الاقسام: اقتصاد  
الخام الايراني الثقيل يرتفع 14 دولارا على أساس سنوي

الخام الايراني الثقيل يرتفع 14 دولارا على أساس سنوي

سجل برميل الخام الايراني الثقيل أحد خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، زيادة باكثر من 14 دولارا في الاسبوع المنتهي بالـ 3 من يناير/كانون الثاني 2020، قياسيا بالفترة المناظرة 2019.

وأوضحت بيانات لموقع وزارة النفط الايرانية، بأن الخام الايراني الثقيل بلغ 65.28 دولار للبرميل ارتفاعا عن 51.9 دولار المسجلة في الثالث من يناير/كانون الثاني2019.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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