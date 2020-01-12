|رقم الخبر: 273382
|تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020
|الوقت: 11:04
|الاقسام: اقتصاد
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الخام الايراني الثقيل يرتفع 14 دولارا على أساس سنوي
سجل برميل الخام الايراني الثقيل أحد خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، زيادة باكثر من 14 دولارا في الاسبوع المنتهي بالـ 3 من يناير/كانون الثاني 2020، قياسيا بالفترة المناظرة 2019.
وأوضحت بيانات لموقع وزارة النفط الايرانية، بأن الخام الايراني الثقيل بلغ 65.28 دولار للبرميل ارتفاعا عن 51.9 دولار المسجلة في الثالث من يناير/كانون الثاني2019.
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