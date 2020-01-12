|رقم الخبر: 273379
|تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020
|الوقت: 10:50
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الأحد:
ايران
📌 قائد الثورة یوعز بمتابعة القصور في سقوط طائرة الرکاب الأوکرانیة والحذر من التکرار
📌 الرئیس روحاني: المقصرون في حادثة سقوط الطائرة الأوکرانیة سیحالون إلی القضاء
📌 ظریف: وفاة السلطان قابوس خسارة للمنطقة
جمهوري اسلامي
📌 الرئیس روحاني: ایران سترحب بأي تعاون دولي لتبیین حادثة سقوط الطائرة الأوکرانیة
📌 هیثم بن طارق یخلف السلطان قابوس
📌 ترامب: لن نخرج من العراق ما لم نستلم غرامة
📌 تدهور صحة الشیخ ابراهیم الزکزاکي في سجن نیجیریا
📌 "نبیه بري" ینتقد تدهور الأوضاع في لبنان إثر تأجیل تشکیل الحکومة
كيهان
📌 أوامر مؤکدة لقائد الثورة بمتابعة الحادثة المؤلمة لسقوط الطائرة الأوکرانیة
📌 ترامب: لیقدم العراقیون 35 ملیار دولار حتی نخرج من العراق
📌 قوات الجنرال حفتر تقتل عدداً من الجنود الأتراك في لیبیا
📌 عدم اکتراث ألمانیا بمشروع أمریکا لتوسیع الناتو الی غرب آسیا
آرمان ملي
📌 طالبان تعلن عن إبرام اتفاقیة سلام مع أمریکا قریباً
📌 بوتین یدعو الی زیادة القدرة البحریة الروسیة
آفتاب يزد
📌 المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة: الأمریکیون سیعترفون بالهزیمة
📌 تخت روانجي: لتحترم أمریکا قرار البرلمان العراقي
شرق
📌 قائد قوة "الجو ـ فضاء" بالحرس الثوري: جمیعنا نتقبل مسؤولیة سقوط الطائرة الأوکرانیة
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