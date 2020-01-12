ايران

📌 قائد الثورة یوعز بمتابعة القصور في سقوط طائرة الرکاب الأوکرانیة والحذر من التکرار

📌 الرئیس روحاني: المقصرون في حادثة سقوط الطائرة الأوکرانیة سیحالون إلی القضاء

📌 ظریف: وفاة السلطان قابوس خسارة للمنطقة

جمهوري اسلامي

📌 الرئیس روحاني: ایران سترحب بأي تعاون دولي لتبیین حادثة سقوط الطائرة الأوکرانیة

📌 هیثم بن طارق یخلف السلطان قابوس

📌 ترامب: لن نخرج من العراق ما لم نستلم غرامة

📌 تدهور صحة الشیخ ابراهیم الزکزاکي في سجن نیجیریا

📌 "نبیه بري" ینتقد تدهور الأوضاع في لبنان إثر تأجیل تشکیل الحکومة

كيهان

📌 أوامر مؤکدة لقائد الثورة بمتابعة الحادثة المؤلمة لسقوط الطائرة الأوکرانیة

📌 ترامب: لیقدم العراقیون 35 ملیار دولار حتی نخرج من العراق

📌 قوات الجنرال حفتر تقتل عدداً من الجنود الأتراك في لیبیا

📌 عدم اکتراث ألمانیا بمشروع أمریکا لتوسیع الناتو الی غرب آسیا

آرمان ملي

📌 طالبان تعلن عن إبرام اتفاقیة سلام مع أمریکا قریباً

📌 بوتین یدعو الی زیادة القدرة البحریة الروسیة

آفتاب يزد

📌 المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة: الأمریکیون سیعترفون بالهزیمة

📌 تخت روانجي: لتحترم أمریکا قرار البرلمان العراقي

شرق

📌 قائد قوة "الجو ـ فضاء" بالحرس الثوري: جمیعنا نتقبل مسؤولیة سقوط الطائرة الأوکرانیة