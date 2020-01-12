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رقم الخبر: 273379 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 10:50 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الأحد:

ايران

📌 قائد الثورة یوعز بمتابعة القصور في سقوط طائرة الرکاب الأوکرانیة والحذر من التکرار

📌 الرئیس روحاني: المقصرون في حادثة سقوط الطائرة الأوکرانیة سیحالون إلی القضاء

📌 ظریف: وفاة السلطان قابوس خسارة للمنطقة

جمهوري اسلامي

📌  الرئیس روحاني: ایران سترحب بأي تعاون دولي لتبیین حادثة سقوط الطائرة الأوکرانیة

📌  هیثم بن طارق یخلف السلطان قابوس

📌  ترامب: لن نخرج من العراق ما لم نستلم غرامة

📌  تدهور صحة الشیخ ابراهیم الزکزاکي في سجن نیجیریا

📌 "نبیه بري" ینتقد تدهور الأوضاع في لبنان إثر تأجیل تشکیل الحکومة

كيهان

📌  أوامر مؤکدة لقائد الثورة بمتابعة الحادثة المؤلمة لسقوط الطائرة الأوکرانیة

📌  ترامب: لیقدم العراقیون 35 ملیار دولار حتی نخرج من العراق

📌  قوات الجنرال حفتر تقتل عدداً من الجنود الأتراك في لیبیا

📌 عدم اکتراث ألمانیا بمشروع أمریکا لتوسیع الناتو الی غرب آسیا

آرمان ملي

📌  طالبان تعلن عن إبرام اتفاقیة سلام مع أمریکا قریباً

📌 بوتین یدعو الی زیادة القدرة البحریة الروسیة

آفتاب يزد

📌  المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة: الأمریکیون سیعترفون بالهزیمة

📌  تخت روانجي: لتحترم أمریکا قرار البرلمان العراقي

شرق

📌  قائد قوة "الجو ـ فضاء" بالحرس الثوري: جمیعنا نتقبل مسؤولیة سقوط الطائرة الأوکرانیة

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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