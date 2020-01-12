اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي عن حضور قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري اجتماع هذه اللجنة الى جانب مسؤولين آخرين.

أعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي مجتبى ذوالنور لمراسل وكالة مهر للأنباء، عن تشكيل اجتماع في هذه اللجنة لدراسة مختلف جوانب سقوط طائرة الركاب الاوكرانية.

وأضاف: من المقرر أن يحضر هذا الاجتماع قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري العميد حاجي زاده وفرقة التحقيق التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين في حرس الثورة الاسلامية ووزارة الدفاع، اضافة الى مسؤولين من من قطاع الطيران ليقدموا تقاريرهم بشان هذه القضية.

وتابع: أن لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى بدأت دراساتها حول قضية سقوط الطائرة وسوف تقدم تقريرا للهيئة الرئاسية، وسوف يتم التقرير حول قرائته في الاجتماع العلني من عدمه.



