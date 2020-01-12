  • الأحد ١٦ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأحد , يناير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273376 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 10:30 الاقسام: سياسة  
العميد حاجي زادة سيحضر اجتماع لجنة الامن القومي

العميد حاجي زادة سيحضر اجتماع لجنة الامن القومي

اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي عن حضور قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري اجتماع هذه اللجنة الى جانب مسؤولين آخرين.

أعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي مجتبى ذوالنور لمراسل وكالة مهر للأنباء، عن تشكيل اجتماع في هذه اللجنة لدراسة مختلف جوانب سقوط طائرة الركاب الاوكرانية.

وأضاف: من المقرر أن يحضر هذا الاجتماع قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري العميد حاجي زاده وفرقة التحقيق التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين في حرس الثورة الاسلامية ووزارة الدفاع، اضافة الى مسؤولين من من قطاع الطيران ليقدموا تقاريرهم بشان هذه القضية.

وتابع: أن لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى بدأت دراساتها حول قضية سقوط الطائرة وسوف تقدم تقريرا للهيئة الرئاسية، وسوف يتم التقرير حول قرائته في الاجتماع العلني من عدمه.


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/8847 sec