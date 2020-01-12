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رقم الخبر: 273375 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 10:24 الاقسام: سياسة  
مجلس الشورى الاسلامي يعقد اجماعاً بحضور قادة حرس الثورة الاسلامية

مجلس الشورى الاسلامي يعقد اجماعاً بحضور قادة حرس الثورة الاسلامية

عقد مجلس الشورى الاسلامي، اليوم الأحد، اجتماعاً مغلقاً لمناقشة ابعاد الاحداث الاخيرة، بحضور قادة من حرس الثورة الاسلامية.

ان اجتماع مجلس الشورى الاسلامي المغلق عقد بحضور قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وعدد من قادة حرس الثورة، لمناقشة مختلف ابعاد استشهاد الشهيد قاسم سليماني والضربة الصاروخية الايرانية على قاعدة أمريكية في العراق وكذلك سقوط الطائرة الأوكرانية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، قدم اللواء سلامي في هذا الاجتماع توضيحات حول الاستعداد لمواجهة الاجراءات الامريكية وكيفية الاجراء الذي تم وادى الى سقوط الطائرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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