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رقم الخبر: 273374 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 10:21 الاقسام: عربيات  
أمير قطر يتوجه إلى عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

أمير قطر يتوجه إلى عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الدوحة، باتجاه سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، صحبة وفد رسمي.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ان أمير البلاد غادر الدوحة متوجها إلى سلطنة عمان لتقديم التعازي في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور.

وقال الأمير تميم في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية، كما للأشقاء في عمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى، تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى".

​ووري جثمان السلطان قابوس بن سعيد الثرى، أمس السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

وحضر مراسم الدفن، السلطان الجديد هيثم بن طارق، وعدد من المسؤولين وجمع من أبناء الشعب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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