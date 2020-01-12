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رقم الخبر: 273373 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 10:16 الاقسام: سياسة  
توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني

توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني

قامت قوى الامن الداخلي الايرانية بتوقيف السفير البريطاني بطهران مؤقتا مساء أمس السبت بعد حضوره في تجمع غير قانوني امام جامعة "امير كبير" متسترا بصفة مجرد شخص اجنبي.

وذكر مصدر مطلع ان السفير البريطاني روبرت ماكيير كان من بين الافراد الذين شاركوا في هذا التجمع غير القانوني عصر السبت والذين تم اعتقالهم من قبل قوى الامن الداخلي.

وذكر بعض الشهود ان السفير البريطاني كان يقوم بالتقاط صور لهذا التجمع غير القانوني والتحدث مع المحتجين.

وبعد احتجازه عرّف السفير البريطاني باللغة الفارسية منصبه الدبلوماسي، مبررا حضوره في هذا التجمع الذي اطلقت فيه شعارات مناهضة للدولة، بالاعراب عن تعاطفه مع ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

وقد تم اطلاق سراح السفير البريطاني بطهران بعد التعرف عليه، وبتنسيق ومتابعة من وزارة الخارجية الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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