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رقم الخبر: 273370 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 10:10 الاقسام: سياسة  
ظريف يلتقي سلطان عمان الجديد

ظريف يلتقي سلطان عمان الجديد

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.

ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التقى اليوم الأحد، سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.

وقدم ظريف خلال هذا اللقاء، التعازي بوفاة السلطان قابوس، مهنأ بتوليه قيادة سلطنة عمان.

وأعن وزير الخارجية استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين.

ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الاحد للمشاركة في مراسم تابين السلطان الراحل قابوس بن سعيد واللقاء بالسلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

وأعلن البلاط السلطاني العماني مساء الجمعة  وفاة قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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