  • الأحد ١٦ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأحد , يناير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273369 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 10:07 الاقسام: رياضة  
إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على كالياري في الدوري الايطالي

إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على كالياري في الدوري الايطالي

قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان، للفوز على مضيفه كالياري 2 ـ0 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 64، حيث كان رافانيل لياو أحرز الأول في الدقيقة 46.

ورفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وقفز من المركز الثاني عشر للثامن، محققا أول انتصار له بعد تعادلين وهزيمة وهو الفوز السابع له هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في 4.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس متلقيا هزيمته الرابعة على التوالي، والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 5.

لاتسيو 1 – نابولي صفر

انتر ميلان 1 – اتلانتا 1

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/8033 sec