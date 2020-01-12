قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان، للفوز على مضيفه كالياري 2 ـ0 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 64، حيث كان رافانيل لياو أحرز الأول في الدقيقة 46.

ورفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وقفز من المركز الثاني عشر للثامن، محققا أول انتصار له بعد تعادلين وهزيمة وهو الفوز السابع له هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في 4.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس متلقيا هزيمته الرابعة على التوالي، والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 5.

لاتسيو 1 – نابولي صفر

انتر ميلان 1 – اتلانتا 1