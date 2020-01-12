وقد وصل ظريف الى مسقط للمشاركة في مراسم تابين سلطان عمان الفقيد قابوس بن سعيد واللقاء مع سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد عزى سلطنة عمان الجديد بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاما.

وقال ظريف في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت: "إن رحیل جلالة السلطان قابوس بن سعید، رحمه الله، خسارة للمنطقة، لکن الأمل معقود على الحکماء مثله".

وأضاف: "ونحن إذ نعزي جارتنا العزیزة عُمان بهذا المصاب، نهنئ اختیارها صاحب الجلالة هیثم بن طارق، سلطانا لها، آملین أن تتنامی علاقاتنا مع سلطنته، کما عهدناه سابقا، والمستقبل یستلهم من الماضي".