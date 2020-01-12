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رقم الخبر: 273367 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 09:23 الاقسام: محليات  
ظريف يصل مسقط للمشاركة في مراسم تأبين السلطان قابوس

ظريف يصل مسقط للمشاركة في مراسم تأبين السلطان قابوس

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الاحد للمشاركة في مراسم تابين السلطان قابوس.

وقد وصل ظريف الى مسقط للمشاركة في مراسم تابين سلطان عمان الفقيد قابوس بن سعيد واللقاء مع سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد عزى سلطنة عمان الجديد بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاما.
وقال ظريف في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  السبت: "إن رحیل جلالة السلطان قابوس بن سعید، رحمه الله، خسارة للمنطقة، لکن الأمل معقود على الحکماء مثله".
وأضاف: "ونحن إذ نعزي جارتنا العزیزة عُمان بهذا المصاب، نهنئ اختیارها صاحب الجلالة هیثم بن طارق، سلطانا لها، آملین أن تتنامی علاقاتنا مع سلطنته، کما عهدناه سابقا، والمستقبل یستلهم من الماضي".

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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