  • السبت ٢٤ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 18, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273365 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 09:21 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية تنتظر رداً من قوات الأمن بشأن اعتقال السفير البريطاني

الخارجية الايرانية تنتظر رداً من قوات الأمن بشأن اعتقال السفير البريطاني

أعلنت الخارجية الايرانية انها بانتظار تقرير من قوات الامن ومعرفة التفاصيل حول احتجاز السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات بخلال تجمع لبعض اهالي طهران الليلة الماضية.

وعلم مراسل (إرنا) من مصادر في الخارجية ان الوزارة بانتظار تقرير الاجهزة الامنية بشان تفاصيل احتجاز واطلاق سراح السفير البريطاني في طهران " ماك اير" .
وكان السفير البريطاني في طهران قد شارك الليلة الماضية في تجمع لعدد من المواطنين امام جامعة امير كبير وسط طهران ، احتجز بعدها لعدة ساعات و ابلغ خلالها بالاحتجاج على حضوره في التجمع ثم اطلق سراحه.
وكان وزير الخارجية البريطاني اعتبر احتجاز السفير يتعارض مع القوانين الدولية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/3478 sec