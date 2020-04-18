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|رقم الخبر: 273365
|تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020
|الوقت: 09:21
|الاقسام: محليات
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الخارجية الايرانية تنتظر رداً من قوات الأمن بشأن اعتقال السفير البريطاني
أعلنت الخارجية الايرانية انها بانتظار تقرير من قوات الامن ومعرفة التفاصيل حول احتجاز السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات بخلال تجمع لبعض اهالي طهران الليلة الماضية.
وعلم مراسل (إرنا) من مصادر في الخارجية ان الوزارة بانتظار تقرير الاجهزة الامنية بشان تفاصيل احتجاز واطلاق سراح السفير البريطاني في طهران " ماك اير" .
وكان السفير البريطاني في طهران قد شارك الليلة الماضية في تجمع لعدد من المواطنين امام جامعة امير كبير وسط طهران ، احتجز بعدها لعدة ساعات و ابلغ خلالها بالاحتجاج على حضوره في التجمع ثم اطلق سراحه.
وكان وزير الخارجية البريطاني اعتبر احتجاز السفير يتعارض مع القوانين الدولية.
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