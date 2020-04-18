وعلم مراسل (إرنا) من مصادر في الخارجية ان الوزارة بانتظار تقرير الاجهزة الامنية بشان تفاصيل احتجاز واطلاق سراح السفير البريطاني في طهران " ماك اير" .

وكان السفير البريطاني في طهران قد شارك الليلة الماضية في تجمع لعدد من المواطنين امام جامعة امير كبير وسط طهران ، احتجز بعدها لعدة ساعات و ابلغ خلالها بالاحتجاج على حضوره في التجمع ثم اطلق سراحه.

وكان وزير الخارجية البريطاني اعتبر احتجاز السفير يتعارض مع القوانين الدولية.